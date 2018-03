Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa de família portuguesa desfeita em Londres já está para venda

Adelino matou a mulher à facada e depois atirou-se com os filhos de um penhasco.

Por Pedro H. Gonçalves e Miguel Curado | 01:30

No meio do pacato bairro londrino de Twickenham, Inglaterra, fica a casa de dois pisos (avaliada em 700 mil euros), onde residia a família portuguesa (casal Adelino e Laura Figueira de Faria, e os dois filhos, de 7 e 10 anos), brutalmente desfeita esta semana. O CM esteve junto ao imóvel, onde a mulher foi esfaqueada até à morte pelo companheiro e de onde este partiu com os dois filhos para uma viagem de 140 quilómetros, acabando por se suicidar atirando-se com as crianças para as águas do canal da Mancha, de um penhasco com cerca de 160 metros de altura.



A casa, que os portugueses tinham arrendado através de uma agência imobiliária, já está para venda. A casa pertence a uma imigrante polaca que não conhecia o casal.



O vidro da porta principal permanece por substituir, depois de ter sido partido por polícias ao final da tarde de segunda-feira, após receberem o alerta de crime. A Scotland Yard (polícia de investigação britânica), que de imediato tomou conta do caso, criou um perímetro de segurança em redor do imóvel e as fitas ali colocadas permanecem.



Os estores da maioria das janelas da casa estão fechados.



As homenagens da comunidade vizinha são visíveis. Logo que foi conhecida a tragédia, através dos media ingleses, começaram a acumular-se em redor do lar da família portuguesa diversos ramos de flores. Com cartões, todos escritos em inglês, são reveladas mensagens de solidariedade e, principalmente, de espanto com a forma brutal como as quatro vidas terminaram. No entanto, no bairro, ninguém parece revelar um conhecimento profundo sobre Adelino, Laura e os filhos. Viam os portugueses como uma família simpática, mas reservada.



Popular alerta

Foi um popular que passava na praia que alertou a polícia após descobrir os corpos do pai e dos filhos menores. A matrícula do carro do emigrante ajudou a polícia a perceber os crimes.



Sem cúmplices

A Scotland Yard (polícia inglesa) disse ao nosso jornal que não procura cúmplices no homicídio de Laura Faria, apesar de ter passado a casa dos portugueses a pente fino.



Filhos brincavam

Os dois filhos de Adelino e de Laura Faria eram vistos, com frequência, a brincarem no jardim da casa.



Penhasco no Sussex é local de suicídios

Adelino Figueira de Faria atirou-se com os filhos para as águas do Canal da Mancha, saltando de um penhasco tragicamente famoso – o Birling Gap – por ser um local, no sul do condado de East Sussex, onde todos os anos uma média de 20 pessoas se suicida.