Casa de Kurt Cobain e Courtney Love em Hollywood Love está à venda

A antiga vivenda arrendada pelo vocalista dos Nirvana, Kurt Cobain, e da mulher Courtney Love, está à venda por quase um milhão de dólares, cerca de 820 mil euros. A habitação está localizada em Hollywood Hills, nos Estados Unidos da América, e foi onde Cobain escreveu a maior parte das letras musicais do álbum ‘In Utero’.

Construída em 1921, com uma vista panorâmica sobre a cidade, e cerca de 232 metros quadrados, a casa está "cheia de características originais e detalhes únicos", tem dois andares e uma escadaria "majestosa", de acordo com a imobiliária. No entanto apresenta um estado significativo de degradação e precisa de obras.

A última vez que o apartamento foi vendido foi em 1999, por 425 mil dólares, cerca de 350 mil euros.

Kurt Cobain e Courtney Love casaram-se em 1992, no entanto a sua união teve fim abrupto e trágico em 1994, quando o cantor cometeu suicídio a 5 de abril em Seattle, Washington, e estava diagnosticado com vários com problemas de saúde, nomeadamente bronquite crónica, laringite, devido a abuso de drogas como a heroína.