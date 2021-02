Casa de pedófilo detido parecia saída de um filme de terror da saga Saw

Giancarlos Zuliani

Um pedófilo foi detido na sua habitação por armazenar e partilhar pornografia infantil um computador no passado sábado em Planaltina, Brasil. O surpreendente desta história está no que a polícia federal encontrou na sua sala: um cenário que mais parecia saído dos filmes de terror da saga Saw.De acordo com o site de notícias brasileiro Metrópole, o local pretendia reproduzir os filmes da saga com armadilhas e um ambiente de terror inerente."Tudo indica que ele [suspeito] tentava seguir os rituais do filme Saw. A casa parecia um filme de horror", afirma o delegado da polícia federalSegundo o jornal brasileiro, no exterior a casa aparentava ser norma, porém, no interior havia lixo, sujidade e armadilhas espalhados por todo o lado de forma propositada.