Casa de Shakira e Piqué assaltada de madrugada

Oportunidade pode ter surgido na sequência da ausência do casal.

A residência de Shakira e de Gerard Piqué em Esplugues de Llobregat, em Barcelona, foi assaltada na madrugada de terça-feira.

O roubo pode estar relacionado com a ausência do casal, visto que a cantora iniciou a sua digressão mundial no sábado, e o futebolista já se encontra junto da selecção espanhola, em preparação para o Mundial de 2018.

Segundo avançou a Polícia da Catalunha, citada esta manhã de quarta-feira pelo jornal El País, os responsáveis pelo assalto ainda não foram identificados, mas já há registo dos objetos roubados, onde se incluem relógios e jóias do casal.



A propriedade tem 700 metros quadrados de habitação e mil de jardim, segundo avança a mesma fonte.