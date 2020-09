Casa do Pai Natal pode estar em risco e a culpa é da Covid-19

Faltam exatamente 97 dias até à próxima visita do Pai Natal. Mas num ano marcado pela pandemia do coronavírus, o turismo na Lapónia pode estar em risco devido às restrições de viagens.Apesar do número recorde de visitantes nos últimos anos, o inverno avizinha-se difícil para Rovaniemi, a cidade do Círculo Polar Ártico, conhecida como a "residência oficial do Pai Natal".

"Estaremos falidos depois de dezembro se não conseguirmos nenhuma reserva", avançou a operadora de turismo Sini Jin, representante da Nordic Unique Travels, à AFP de Rovaniemi.



"Agora temos uma ou duas reservas por semana, mas estamos a fazer essencialmente reembolsos", afirmou Jin.



A empresa, que emprega habitualmente 80 trabalhadores sazonais durante o inverno, vai apenas contratar "dois ou três" funcionários. Apesar da ajuda financeira atribuída pelo governo, o valor não foi suficiente para compensar a falta de turistas de 2020.



Este não é, no entanto, caso único. Várias outras empresas de turismo da região encontram-se em dificuldades, uma vez que o setor assegura 10 mil postos de trabalho e gera mais de mil milhões de euros de receita anual.



Algumas empresas decidiram já não abrir este ano, como é o caso do Rovaniemi Santa Park.



A Finlândia regista atualmente nove mil infeções por coronavírus, sendo que apenas 243 foram registadas na Lapónia.