Casa do primeiro-ministro australiano vandalizada. Locais acusam-no de fazer pouco no combate aos incêndios

A casa do primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, foi vandalizada depois de o político estar a ser alvo de muitas críticas devido à forma como tem reagido aos incêndios que estão a devastar a Austrália. Foram várias as pessoas que pediram que Morrison se demitisse.

Uma mulher de 18 anos e um homem de 33 anos foram presos depois de serem encontrados em casa do primeiro-ministro em Sutherland Shire, em Nova Gales do Sul. O casal filmou o momento em que estava a vandalizar a casa e transmitiram em direto na internet.

Numa visita à cidade de Cobargo, uma das cidades afetadas pelos incêndios, na passada quinta-feira, 2 de janeiro, Scott Morrison não foi bem recebido.

"E as pessoas que estão mortas, senhor primeiro-ministro? E as pessoas que não têm onde morar?", perguntou-lhe uma mulher. Um outro local recusou-se a apertar a mão ao político até que este desse mais dinheiro ao reforço de combate a incêndios.

Os assessores do primeiro-ministro interromperam a visita mas Morrison disse não estar surpreendido com a reação das pessoas.

O governo de Scott Morrison tem sido muito criticado por não fazer mais para combater os incêndios. Para além disso, o primeiro-ministro também foi arrasado por ter ido de férias para o Havai quando os incêndios se começaram a descontrolar.

As autoridades aconselharam milhares de turistas e residentes a deixaram os parques nacionais e as áreas turísticas na costa sul de Nova Gales do Sul, que está em estado de emergência.

Esta sexta-feira, 3 de janeiro, foi confirmada mais uma morte.