Pais que torturaram 13 filhos na "Casa dos Horrores" condenados a prisão perpétua

Crianças foram mantidas em cativeiro, nos EUA. Casal Turpin pode pedir liberdade condicional daqui a 25 anos.

18:31