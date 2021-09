Casa escapa à destruição causada pela lava do vulcão Cumbre Vieja em La Palma. Veja a imagem

A casa, que conseguiu escapar à destruição causada pela lava do vulcão ativo na ilha espanhola, pertence a um casal dinamarquês aposentado que não vive na ilha, refere o The Guardian. As imagens mostram a residência intacta e uma paisagem negra, completamente carbonizada, ao redor da mesma. O fenómeno que viralizou nas redes sociais é chamado de milagre pelos internautas.