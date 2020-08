Casa Real confirma que Juan Carlos está nos Emirados Árabes Unidos desde 3 de agosto

A casa real espanhola confirmou que o monarca foi para aquele país no início do mês e que ali permanece até ao momento.

Juan Carlos é suspeito de ter recebido do rei da Arábia Saudita uma comissão de 89 milhões de euros para facilitar o contrato de construção do AVE, o comboio de alta velocidade que une as cidades de Medina e Meca, na Arábia Saudita. A transação foi feita em 2008 e terá chegado ao rei, através de testas-de-ferro e de uma estrutura offshore, quando ainda era chefe de Estado. O caso começou a ser investigado na Suíça e não em Espanha, devido a imunidade do rei. Ou seja, constitucionalmente o monarca não está sujeito a responsabilidade penal pelos seus atos, não pode ser julgado e, por conseguinte, condenado.

Com a abdicação a favor do filho, Felipe, em junho de 2014, Juan Carlos, que reinou durante 39 anos, perdeu essa imunidade e agora a justiça espanhola está a investigar se existiu "branqueamento" nas movimentações de dinheiro feitas depois de deixar o trono. Em 2015, a ex-amante Corinna Larsen revelou que o rei a usava como testa-de-ferro. "Não por gostar muito de mim, mas porque resido no Mónaco", disse a alemã, de 56 anos, que refere que o facto de o Mónaco ter uma fiscalidade facilitada levou Juan Carlos a colocar várias propriedades no nome dela. O monarca tê-la-á pressionado para transferir esses imóveis para o nome do primo dele, Álvaro de Orleans de Borbón.