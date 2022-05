O casaco do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi vendido por 90 mil libras (cerca de 105 mil euros) num leilão de caridade em Londres para apoiar a Ucrânia.Trata-se do casaco verde que o presidente ucraniano usou em vários vídeos que se tornaram virais desde o início da guerra na Ucrânia. O leilão foi conduzido pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.O objetivo do leilão é arrecadar fundos para ajuda humanitária à Ucrânia após a invasão russa.