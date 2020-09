Casados e inseparáveis há 46 anos sobrevivem juntos à Covid-19 e ao cancro

Em 1974 fizeram juras de amor ao afirmarem, no dia em que casaram, que estariam juntos na "saúde e na doença". 46 anos depois, os votos continuam a ser cumpridos após terem superado juntos a Covid-19 e terem vencido o cancro.







Em fevereiro de 2020, a poucos dias do 46º aniversário, Robert começou a sentir calafrios e perdeu o paladar. Tinha ainda tosse persistente que o levou para o hospital. Diagnóstico: Covid-19.



Enquanto isso, Janice passava pelos seus próprios problemas de saúde. Tinha acabado de passar por uma cirurgia para o cancro da mama e estava prestes a iniciar o primeiro tratamento de quimioterapia quando recebeu a notícia de que Robert estava positivo para a Covid-19.

O amor vence tudo. A frase não é nova e é frequentemente usada por todos.

"Comecei a chorar histericamente", revela afirmando que queria estar com o marido. Os médicos não a deixaram.



"Tentava explicar-lhes [aos médicos]: 'Sempre estive ao lado dele para tudo'", disse. "Não o queria sozinho", confessa.



A condição de Robert começou a melhorar após uma semana internado no hospital e pôde assim regressar a casa de forma a estar junto da mulher no 46º aniversário. Durante 14 dias esteve em quarentena para evitar infetar a mulher, mas Robert estava feliz porque, pelo menos, estava perto da mulher, embora à distância e com os devidos cuidados.



"Fiquei muito feliz em vê-lo. Meu coração estava feliz", disse Janice.



Robert já está recuperado do vírus e Janice agora está a receber tratamento de radiação para o cancro da mama.