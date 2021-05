Viktoria Pustovitova e Alexander Kudlay têm 28 e 33 anos e decidiram tomar uma decisão radical para salvar a relação. Durante três meses andaram acorrentados um ao outro, tendo inclusive quebrado um recorde mundial, mas se pensa que já tiraram as correntes... desengane-se. Perante o 'sucesso' da medida de salvação da relação, Viktoria e Alexander decidiram manter as correntes até ao casamento.Um casamento que não tem ainda data prevista visto que ainda nem sequer houve um pedido de noivado.O estratagema do casal de Kharkiv, na Ucrânia, resultou, apesar de ambos admitirem estar fartos um do outro muitas vezes. Usam agora esta "solução" como meio para angariar dinheiro para se tornarem milionários e também para fins de solidariedade."Queremos doar 1,4 milhões de libras (mais de 1,618 milhões de euros) para instituições de caridade e estamos a negociar atualmente. Deixaremos 700 mil libras (mais de 809 mil euros) para nosso uso pessoal", explicou Alexander, embora não esteja claro de onde o dinheiro está a vir.O dinheiro servirá para comprar uma casa para o casal e para os seus familiares.Viktoria e Alexander já quebraram o recorde mundial de tempo acorrentado enquanto casal e já têm planos para fazerem um reality show.