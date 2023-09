Casal apanhado a ter relações sexuais durante voo da easyJet

Um casal foi apanhado a ter relações sexuais na casa de banho durante um voo da easyJet de Luton, em Inglaterra, para Ibiza, em Espanha. O vídeo foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.



No vídeo é possível ver vários passageiros a rir e a fazer comentários, enquanto um assistente de bordo abre a porta da casa de banho.





Segundo o The Independent, que cita um porta-voz da companhia aérea, o casal acabou escoltado para fora do avião pela polícia à chegada ao destino."Podemos confirmar que este voo de Luton para Ibiza a 8 de setembro foi recebido pela polícia à chegada, devido ao comportamento de dois passageiros a bordo", disse um porta-voz da easyJet, citado peloSegundo o jornal britânico, não há informação sobre as medidas que foram aplicadas aos dois passageiros.