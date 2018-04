Casal assassinado em frente aos filhos

Duplo homicídio a tiro.

Um casal foi morto a tiro, este sábado, em frente aos filhos, em Recife, no Brasil.

As vítimas, um homem de 29 anos e uma mulher de 21, foram mortas dentro de um veículo onde estavam outras duas mulheres, duas crianças e um bebé, que não ficaram feridos.

As autoridades estão agora a investigar o duplo homicídio e já ouviram as mulheres que estavam dentro do carro no momento do crime. De acordo com o site brasileiro G1, uma das testemunhas contou que iam em direção a um centro comercial quando ouviram tiros. As passageiras abriram as portas do carro e fugiram do local com as crianças.

Segundo a Polícia Civil, tudo indica que se trata de "uma execução ligada ao tráfico de drogas".