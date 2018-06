Casal belga engana-se nas mudanças e cai de falésia em Maiorca

Homem foi levado para o hospital com prognóstico reservado e mulher ficou com ferimentos leves.

na cidade de Alcúdia, ilha de Maiorca.



Segundo avança a imprensa catalã, o homem de 58 anos e a mulher de 53 tinham o carro estacionado no local e quando se preparavam para sair, enganaram-se nas mudanças provocando a queda.



Alegadamente, o homem terá colocado o carro em primeira em vez de marcha-atrás.



O homem terá sido encaminhado para o hospital com prognóstico reservado e a mulher ficou com ferimentos ligeiros.



Bombeiros e polícia local tomaram conta da ocorrência que não fez mais feridos.





Un cotxe es precipita al mar des de l'aparcament de la platja de s'Illot, Alcúdia. Han caigut des de 10/15 metres d'alçada. Els dos han estat traslladats a l'Hospital de Muro: la dona (de 53 anys) en estat lleu i l'home (de 58 anys) amb pronòstic reservat. pic.twitter.com/QbXqkHmgvz — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 19 de junho de 2018







