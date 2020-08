Casal britânico diz que filho é o bebé falante mais novo do mundo

Um casal britânico de Cheshire afirma que o filho, de apenas oito semanas, é o bebé falante mais novo do mundo.



Charlie-John Taylor-Mullington surpreendeu-os quando respondeu à saudação do pai enquanto estava no seu colo, que repetiu continuadamente. O menino terá dito "olá" várias vezes. Caroline, a mãe, apercebeu-se da situação e filmou o momento.

"O Charlie estava a responder 'olá' de volta algumas vezes e decidimos filmar porque não conseguíamos acreditar que ele estava realmente a falar", confessou a mãe ao jornal britânico The Sun.

"Foi mágico. Tínhamos lágrimas nos olhos. Estávamos em estado de choque total", confessou a mãe orgulhosa.



O casal diz continuar a ver o vídeo repetidamente e que o "feito" os faz sentir muito orgulhosos."Eu tinha o Charlie nos braços e ele estava a responder à minha voz - ele olhou para mim e depois copiou-me", contou Nick, o pai do bebé, à mesma publicação.



Charlie é o segundo filho do casal Caroline e Nick. A filha Lottie, de dois anos, já tinha impressionado os pais por ter pronunciado as primeiras palavras aos seis meses. Recorde-se que os bebés pronunciam normalmente as primeiras palavras entre os 10 e os 14 meses.

O momento foi filmado na residência do casal no passado dia 21 de agosto.