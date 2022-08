Casal britânico encontrado morto em piscina

Um casal de idosos de nacionalidade britânica foi encontrado morto no passado sábado, na casa de férias, em Gignac, Hérault, no sul de França.



O homem e a mulher na casa dos 80 anos foram encontrados pelos vizinhos com quem tinham combinado jantar. Os convidados chegaram à propriedade por volta das 20h00 e estranharam a ausência de resposta depois de tocarem à campainha. Acabaram por entrar na habitação. Ambos os corpos estavam a flutuar na piscina.



Chamados os meios de socorro e à sua chegada, foram efetuadas manobras de reanimação, ainda que sem sucesso. Os óbitos foram declarados no local.



As causas da morte são desconhecidas e é para já descartada a possibilidade de ter existido algum tipo de crime.



O Presidente da Câmara da região onde o casal passava férias descreveu as vítimas como "pessoas muito simpáticas que vinham várias vezes por ano e que ocasionalmente participavam nas atividades da cidade".



Aguardam-se agora os resultados das autópsias das vítimas mortais.