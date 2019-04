Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal cansado de ouvir manifestantes decide cozinhar bolachas com laxante para distribuir

Bo Cosens e a mulher já se tinham queixado do barulho dos funcionários da escola em greve que não os deixavam descansar.

11:41

Um casal quis vingar-se do barulho que os manifestantes de uma escola do Ohio, nos Estados Unidos, faziam perto da sua residência e decidiu preparar bolachas com laxante para lhes oferecer.



De acordo com a Associated Press, Bo Cosens e Rachel Sharrock já se tinham queixado nas redes sociais do barulho feito pelos funcionários que estão em greve há três semanas.



O casal afirmou que para além do alvoroço dos manifestantes, as buzinadelas dos carros que se juntavam à greve também perturbava o descanso.



A maneira encontrada por Bo e pela mulher para voltarem a viver em tranquilidade foi cozinhar bolachas com um ingrediente surpresa... Nada mais nada menos que laxante.



Nenhum dos manifestantes aceitou comer as bolachas, mas a polícia diz ter na sua posse um vídeo que mostra o casal a preparar os biscoitos e a acrescentar os laxantes.