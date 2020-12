Casal com cão de estimação salta de avião que se preparava para descolar

Antonio Murdock e Brianna Greco, de 31 e 23 anos, acompanhados pelo seu cão de estimação, protagonizaram um episódio inédito num voo da Delta Air Lines no Aeroporto La Guardia, em Nova Iorque, com destino a Atlanta. O casal abriu uma das portas de emergência e saiu do avião que se preparava para descolar.O avião não estava totalmente cheio e o casal, conta um dos passageiros presentes, percorreu vários lugares da aeronave até se instalar nos mais próximos da saída de emergência.O casal decidiu forçar a porta de emergência do avião antes que este iniciasse a descolagem e abandonou a aeronave através daquela saída, com um escorrega insuflável que é usado em casos de evacuação. O homem alegou, posteriormente, sofrer de stress pós-traumático.O casal enfrenta agora acusações de invasão criminosa de terceiro grau e Murdock foi também acusado de dano criminoso de segundo grau e risco de perigo de segundo grau.