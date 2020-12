Casal com Covid-19 morre de mãos dadas após desligarem ventiladores

Um casal de professores do Texas, nos EUA, morreu de Covid-19, de mãos dadas. Paul Blackwell, de 61 anos, e Rose Mary Blackwell, de 65, morreram este domingo no Harris Methodist Hospital, após sofrerem complicações de saúde causadas pelo coronavírus.



Ambos estavam internados na Unidade de Cuidados Intensivos e ligados a ventiladores e a família do casal teve de tomar a decisão de desligar as máquinas de suporte de vida, de acordo com o New York Post.

A história é contada por um dos filhos de Paul, que revelou que dois dos seus irmãos estão internados no mesmo sítio, e que assistiram ao momento.

"Fizeram com que estivessem de mãos dadas e os dois partiram em poucos minutos", contou ao jornal, avançando que as máquinas de Paul e Rose foram desligadas ao mesmo tempo.