Casal morre com 20 horas de diferença após 80 anos de casamento

Um homem e uma mulher casados há 79 anos morreram em Ohio, nos EUA, com apenas poucas horas de diferença.Sam, de 76 anos, filho do casal revelou que a mãe ficou doente após o dia da Ação de Graças, tendo sido internada no hospital. O companheiro de vida entrou em choque com a notícia e também teve de ser internado. "Ele desmorenou", disse Sam, citado pelo The Mirror.June e Hubery, ambos com 100 anos, ficaram em coma durante cinco dias e partilharam o mesmo quarto de hospital. No dia 30 de novembro, Hurbert morreu durante o sono e 20 horas depois, já no dia um de dezembro, partiu June. O filho acredita que os pais morreram quase ao mesmo tempo porque estavam de coração partido."O meu pai partiu depois de ver a saúde da sua amada esposa a deteriorar-se", afirmou o filho. "Tiveram uma vida longa e feliz juntos e dedicaram-se a Deus e à família", concluiu.O casal conheceu-se em 1941 na igreja no Kentucky, nos Estados Unidos, e Hubert pediu June em casamento um ano depois. Tinham 20 anos de idade. June e Hubery Malicote partilharam uma bonita história de amor. Fruto do casamento nasceram três filhos e a família cresceu com sete netos e 11 bisnetos.Quando celebraram 79 anos de casados, o casal revelou alguns segredos para manter um casamento forte e saudável. "Nunca fizemos nada que fosse para magoar o outro. Nunca tivemos nenhuma discussão", diziam.