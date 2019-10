Casal conserva corpo de filha mais velha para deixar memórias à irmã recém-nascida

Os pais de uma menina de cinco anos, que morreu vítima de uma doença rara, perseveram o corpo da filha durante dias para que a irmã mais nova pudesse ter memórias da irmã.

Darcy sofria de uma doença que lhe afetava vários órgaõs. Antes da irmã mais nova nascer, a menina foi submetida a 20 operações. Darcy acabou por contrair uma infeção grave e morreu cinco dias depois de Beatrice narcer. Durante vários dias os pais da menina mantiveram o corpo de Darcy numa espécie de quarto frio no hospital, para se puderem despedir da filha.

"Passámos algum tempo com ela. Tirámos fotografias, incluindo com a Beatrice, para ela se lembrar quando for maior", contou a mãe Emily Nixon ao Daily Mail.

O caso aconteceu em janeiro no Reino Unido, mas só agora é que o casal tornou publica a sua história, durante uma entrevista ao jornal britânico.