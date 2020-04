Casal de 88 anos recupera do coronavírus no mesmo quarto de hospital

Matas Hernández

Prieto Cerrudo, ambos com 88 anos,

Valdelageve, Espanha.Casaram-se em 1955 e tiveram a primeira filha nesse ano, continuaram a ter bebés na esperança de ter um menino, mas em 1971 já eram pais de sete meninas.No dia 8 de março, quando a família celebrava os 65 anos de casados de Guadalupe e José, o idoso tinha febre e dores de cabeça. Pouco tempo depois, deu entrada no hospital da Cruz Vermelha de Madrid e testou positivo para o novo coronavírus.Guadalupe ficou em casa de uma das filhas, em Madrid, onde começou a ter os mesmos sintomas do marido e acabou por ser internada no mesmo hospital, num andar diferente."Eles sentiam falta um do outro, não sabem como estar separados, disse Rosi. A filha do casal pediu ao médico para que os pais ficassem no mesmo quarto e este aceitou.O médico explicou que "se um dos pacientes estiver em estado grave não é benéfico juntá-los no mesmo quarto", no entanto, não foi o caso. "A nossa política é juntá-los, desde que não ponha em risco a saúde", explicou o médico.Quando Guadalupe recebeu alta hospitalar disse que só ia embora com o marido. O casal recuperou da covid-19 e regressou a sua casa.Pensámos que as coisas podiam não correr bem, sobretudo para o meu pai, que estava mal. Mas pode correr bem, claro que pode, a maioria dos casos corre bem, disse Rosi.