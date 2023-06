Casal de enfermeiros salva vida de passageiro durante voo nos EUA

Um voo de Fort Lauderdale, no estado norte-americano da Flórida, com destino a Baltimore, nos EUA, ficou marcado por verdadeiros momentos de pânico, quando o coração de um passageiro parou de bater durante o voo.O caso aconteceu no dia 1 de maio. Emily Raines e Daniel Shifflett regressavam a casa de um cruzeiro pelas Bahamas, quando o inesperado aconteceu. Uma assistente de bordo comunicou a todos os passageiros, através dos altifalantes do avião, que uma pessoa estava a ter uma emergência médica em pleno voo.Na mensagem pediu a todos os profissionais de saúde que estavam a bordo para se dirigirem para a frente do avião, informa o The Washington PostO casal de enfermeiros norte-americanos, Raines e Shifflett, rapidamente se demonstrou disponível para prestar auxílio, tendo sido levado até ao lugar do homem que estava caído na cadeira.Segundo Daniel, o homem não tinha pulso e o rosto apresentava uma cor roxa. A viagem durava há três horas, quando o homem ficou inconsciente."Um comissário de bordo estava a tentar fazer compressões, mas o homem estava na cadeira", contou Shifflett, citado pelo The Washington Post. "É preciso estar numa superfície plana. Caso contrário, as compressões não vão fazer nada", alertou ainda.Rapidamente, o casal transportou o homem para o chão e começou a fazer compressões torácicas. O trabalho revelou-se complexo, uma vez que as manobras estavam a ter lugar "no meio do corredor do avião, que é muito estreito", descreveu Shifflett.Com a ajuda dos restantes passageiros e de equipamento médico a bordo, após 15 minutos o homem conseguiu recuperar os batimentos cardíacos, no momento em que o avião se preparava para fazer uma aterragem de emergência.A sensação de ver o homem de olhos abertos foi para Raines um momento "incrível". Quando o avião aterrou, a vítima foi levada para o hospital.O casal revelou ainda um pormenor interessante sobre a viagem. Os dois tinham tentado mudar a viagem duas vezes naquele dia para mais cedo, mas constataram ser demasiado caro.O casal de enfermeiros manteve contacto com o homem e a família e depois de uma semana recebeu uma mensagem de agradecimento com uma atualização do estado de saúde. "Não tenho palavras para vos agradecer por lhe terem salvado a vida", escreveu.