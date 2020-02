Casal de idosos morre como 'Romeu e Julieta' em pacto de suicídio após 50 anos de casamento

O amor e o casamento de Geoffrey, 89 anos, e Ida Platt, 90 anos, durou mais de 50 anos. Recentemente, decidiram tentar acabar com a própria vida num pacto de suicídio no apartamento onde viviam, em Inglaterra. O plano não correu como desejado, depois de terem idealizado morrer juntos, Geoffrey e Ida Platt tiveram uma overdose de paracetamol. Ida não resistiu mas Geoffrey foi encontrado ainda com vida por um vizinho.O médico legista que conduziu o caso descreveu-o como um 'Romeu e Julieta' dos tempos modernos. O casal planeou o suicídio em conjunto e decidiram que estava na hora de pôr fim à vida. Mas Geoffrey acabou por recuperar da overdose e regressou, sozinho, ao seu apartamento, em Manchester, e foi lá que acabou por terminar com a própria vida, três meses depois.Foi encontrado enforcado em casa enquanto esperava pela sobrinha para umas férias em França. Geoffrey e Ida Platt viajaram pelo mundo e viveram uma vida plena de amor e aventuras.A sobrinha disse mesmo em declarações à imprensa britânica que a missão de vida de Geoffrey era "manter Ida viva".