Casal de idosos morto há meses encontrado em habitação na Catalunha

Um casal de idosos foi encontrado esta quinta-feira já em avançado estado de decomposição na habitação onde viviam em Salou, na Catalunha.Paco e Lourdes tinham 76 e 81 anos e costumavam dar o seu passeio diário pela vizinhança. Há meses que os vizinhos não os viam nem nos seus passeios nem à espreita na varanda como habitualmente faziam e o cheiro que se fazia sentir nos últimos dias proveniente da vivenda do casal.As autoridades foram chamadas e encontraram os cadáveres dos dois.O casal raramente falava com os vizinhos, eram muito solitários, o que levou a que ninguém desse conta do seu desaparecimento.Não se sabe, para já, as causas da morte, no entanto, a habitação estava completamente fechada e os animais que tinham, segundo os vizinhos, desapareceram.