Casal de idosos volta a beijar-se para celebrar casamento após longos meses afastado devido à pandemia

Um casal de idosos de 90 anos que não se abraçava desde o confinamento, em fevereiro, reuniu-se para um jantar à luz das velas para celebrar o 66.º ano de casamento.O staff do lar onde residem organizou um jantar para que os idosos para celebrassem a data especial.A filha do casal, Heather, ajudou os pais a escolherem a sua melhor roupa para a ocasião.Derek emocionou-se e disse que era "maravilhoso, muito bom estarmos juntos novamente. Percebemos o que estava a faltar".Os funcionários da casa de repouso decoraram a sala com corações, balões e pétalas de rosa, para o casal se sentir como num restaurante. Derek comeu bife eDepois do jantar romântico, Derek confidenciou que o segredo para um casamento de 66 anos é "fazer o que a outra metade diz".