Casal de turistas encontra saco com sete mil euros e entrega-o à polícia

Britânicos de férias na Grécia louvados pela sua honestidade.

11:56

Jessica Frank, de 22 anos e Edward Gibson, de 24 foram de férias para a ilha grega de Creta, em setembro. Quando passeavam numa rua da ilha, Jessia tropeçou. "Nem percebi bem o que era, pensei que era um saco cheio de papéis. Mas depois percebi que era dinheiro", conta ao jornal Daily Mail.



Na verdade, o saco estava cheio de notas, num total de sete mil euros. Mas a turista garante que nem por um momento sentiu a tentação de ficar com o dinheiro. "Não tive qualquer impulso de guardar o dinheiro. Sabia que não não tínhamos o direito de ficar com ele".



O casal chamou a polícia e entregou o saco com o dinheiro, nas localidade de Agios Nikolaos. O dinheiro pertencia a uma empregada de uma loja de 60 anos. Guardava no saco as poupanças de um vida e ficou delirante por o dinheiro ter sido recuperado.



Quanto a Jessica e Edward, o ato de honestidade acabou por ser recompensado. O hotel onde estavam alojados mudou-os para um quarto melhor e puderam andar de táxi gratuitamente durante as férias.



E foram também notícia no jornal local. "Todos nos chamavam heróis", conta Edward.