Casal deixa gorjeta de 1800 euros a empregada de mesa na véspera de Ano Novo

Um restaurante no estado norte-americano do Michigan acabou 2019 com um presente inesperado. Um casal deixou uma gorjeta no valor de 2020 dólares (cerca de 1800 euros) para a empregada de mesa Danielle Franzoni.

"Este casal não tem ideia do que fez pela minha família", disse Danielle. A mulher, mãe solteira que vivia há um ano como sem abrigo, no início achava que tudo não passava de uma brincadeira.

O ato generoso aconteceu no passado domingo, 29 de dezembro, no restaurante Thunder Bay River, em Alpena, no nordeste do Michigan, quando um casal tinha uma fatura de 23 dólares (20 euros) para pagar.

A gorjeta de 1800 euros foi entregue juntamente com uma mensagem que dizia "Feliz Ano Novo. O desafio de gorjetas para 2020".

"Eu nem tenho as palavras exatas. Este casal não faz ideia do que fez pela minha família", afirmou Danielle Franzoni. A empregada de mesa pretende utilizar o dinheiro para renovar a carta de motorista.

Para Danielle, mais importante do que o dinheiro, foi a ação do casal. "É a mensagem. É a fé que este casal e esta família colocaram na minha vida", disse a mãe solteira.