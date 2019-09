Casal detido após gastar mais de 90 mil euros de transferência acidental

Um casal residente na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, foi preso depois de gastar 97.292 mil euros que foram acidentalmente transferidos para a sua conta bancária.

Quando a quantia destinada ao banco BB&T foi transferida para Robert e Tifanny Williams, o casal não avisou o banco do sucedido. Em vez disso, gastou o dinheiro em duas semanas e meia.

Segundo as autoridades, o casal comprou uma caravana, um carro e ainda distribuiu 13.586 euros por amigos.

Segundo o jornal The Independent, quando o banco BB&T deu conta do erro, comunicou a Tiffany que deveria devolver o dinheiro.



O estabelecimento avisou também que a mulher gastou 97.292 mil euros do valor recebido, quando só tinha 1015 euros na conta antes do erro.



Tifanny disse ao banco que precisava de um plano de pagamento para poder saldar a dívida, mas pouco tempo depois deixou de negociar com o banco.

O casal confessou às autoridades que sabia que o dinheiro extra tinha origem num engano, mas que o gastou mesmo assim.

Robert e Tifanny Williams compareceram no tribunal na semana passada e pagaram uma fiança de 22 mil euros cada um. O casal enfrenta ainda três acusações de roubo.