Casal detido depois de viver décadas sob identidades de crianças mortas

Um casal foi acusado de viver décadas sob as identidades de duas crianças mortas no Texas, nos EUA. Walter Glenn Primrose e Gwynn Darle Morrison foram indiciados por falsificarem documentos e conspirarem contra o governo. O casal foi preso na passada sexta-feira após uma denúncia feita por um agente do Serviço de Segurança Diplomática.De acordo com a NBC News, ambos frequentaram o ensino secundário no Texas na década de 70. Em 1987, o casal assumiu identidades de dois bebés que morreram logo após o nascimento. Através da falsificação de documentos, Primrose permaneceu até 2016 no ramo militar.Segundo as autoridades, foram também descobertas fotografias que mostravam o casal a usar uniformes da KGB, um ex-serviço secreto russo. Foi então revelado que Morrison viveu na Roménia quando o país ainda pertencia à União Soviética.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América não comentou as detenções.