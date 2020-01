Casal detido por atirar cadela ao rio com rocha atada ao corpo

Uma mulher que passava junto ao rio Trent, um dos maiores de Inglaterra, tornou-se numa autêntica heroína ao salvar uma cadela de se afogar.Bella, uma cadela de raça pastor alemão, estava prestes a afogar-se quando a mulher se deparou com ela já em apuros. A cadela tinha uma rocha atada ao corpo mas a mulher conseguiu puxá-la para fora do rio.O caso aconteceu esta segunda-feira, as autoridades conseguiram prender um casal, de 31 e 32 anos, suspeito de ter cometido o crime.Bella foi transportada para um hospital veterinário local e já está a recuperar.