Casal e filhas de três e cinco anos encontrados mortos

Foram encontrados em casa em La Orotava, Tenerife, nas Ilhas Canárias.

16:56

Uma família de quatro elementos foi encontrada morta em casa na passada segunda-feira, em La Orotava, Tenerife, nas Ilhas Canárias. A família era composta por um homem de 45 anos e uma mulher de 32, tendo consigo as filhas de três e cinco anos.

O corpo do pai foi encontrado enforcado no quarto e os cadáveres das meninas e da mãe estavam em cima da cama sem aparentes sinais de violência, de acordo com os depoimentos do Exército espanhol ao jornal El País.

Também o cão da família foi encontrado morto por envenenamento.

Sabe-se ainda que a polícia encontrou um bilhete escrito à mão na casa da família. No entanto, as autoridades não revelaram o conteúdo do manuscrito.

O alerta foi dado pela avó materna das crianças que vivia na casa ao lado e decidiu abrir a porta depois de ligar muitas vezes para casa da família sem obter resposta.

As autoridades descartam a hipótese de violência doméstica por parte de um dos adultos, sugerindo até a possibilidade de homicídio das crianças por parte dos pais, seguindo-se o suicídio do casal.

De acordo com a imprensa espanhola, todas as pistas apontam para um envenenamento das meninas, facto que apenas será confirmado depois de feitas as autópsias.