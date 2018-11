Casal e sem-abrigo lucram 300 mil euros com campanha solidária falsa

Três suspeitos arriscam uma pena de prisão entre cinco a dez anos, nos Estados Unidos.

Em 2017, Johnny Bobbit Jr., sem-abrigo da cidade de Filadélfia nos Estados Unidos, foi notícia por ter oferecido os seus últimos 20 euros a uma mulher para colocar gasolina no carro . Esta sexta-feira o sem-abrigo, a mulher e o marido foram detidos pelas autoridades por falsa campanha de angariação de fundos e são agora acusados de burla.Depois de Kate McClure ter divulgado nas redes sociais a história do sem-abrigo que se disponibilizou para oferecer os seus últimos vinte euros para ela abastecer o carro, o caso foi divulgado na comunicação social de diversos países e acabou por chegar a milhões de pessoas.Posteriormente a mulher, Kate McClure, e o marido, Mark D'Amico, iniciaram uma campanha de angariação de fundos para ajudar o sem-abrigo. A campanha chegou a milhares de pessoas e juntou cerca de 300 mil euros.Toda esta história parece boa demais para ser verdade e a realidade é que tudo não passou de uma mentira. Os três foram detidos e esta quinta-feira o procurador de Nova Jersey revelou que o sem-abrigo e o casal prepararam o plano com o objetivo de tocar no coração das pessoas e extorquir-lhes dinheiros.Pouco tempo depois de iniciarem a campanha de angariação de fundos, o casal enviou mensagens a um amigo onde revelaram que o episódio era "inventado".Algum tempo depois, Bobbitt queixou-se de não ter recebido o dinheiro que estava a ser doado em seu nome e processou o casal. Foi a partir deste dia que as investigações começaram.A denúncia voltou a trazer o caso à imprensa e apontou o sem-abrigo como vítima do casal.Mas o desenrolar da investigação revela agora que os três montaram o plano um mês antes do episódio e que o dinheiro foi gasto em carros, viagens e apostas em casinos.A investigação apurou que o casal conheceu Bobbitt junto a um casino, quando este pedia na rua. E depressa o recrutaram para o plano que prometia dar muito dinheiro aos três.Milhares de mensagens foram analisadas pelas autoridades e as provas revelam que tudo não passou de uma mentira montada pelos três.Segundo o procurador Scott Coffina, o sem-abrigo ficou com cerca de 50 mil euros e quando voltou a abordar o casal para receber mais dinheiro eles já o tinham gasto.O site onde decorreu a campanha de angariação de fundos já veio a público dizer que vai devolver todo o dinheiro aos lesados.Os três suspeitos arriscam uma pena de prisão entre cinco a dez anos.