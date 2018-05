Casal encontra 44 mil euros enterrados no jardim de casa

Durante anos não repararam numa caixa ferrugenta que tinham no meio de duas árvores.

Staten Island, EUA,

Matthew and Maria Colonna-Emanuel foram danificadas com um incêndio e um veado que por lá andava comeu a folhagem à volta da caixa, o casal reparou que se tratava de um cofre antigo.



Ao abrirem o cofre, Matthew e Maria não podiam acreditar.



"Centenas de joias, diamantes, anel de noivado. Dezenas de anéis, ouro com jade. Era impressionante", disse o homem à CNN.



O conteúdo da caixa valia cerca de 44 mil euros.





Para além de todas as joias, o cofre continha ainda um papel com a morada dos seus vizinhos. Em vez de guardarem o "tesouro", o casal foi até à casa dos vizinhos e perguntaram se tinham sido roubados.



"Primeiro, eu bati à porta e perguntei se eles já tinham sido roubados e eles disseram que sim", disse Matthew.



De acordo com o Departamento de Polícia de Nova Iorque, foi relatado um "assalto na casa dos vizinhos no dia seguinte ao Natal de 2011. A única coisa que foi roubada foi o cofre que tinha uma grande quantidade de dinheiro, joias e outros itens dentro dele".



"Os policias disseram-lhe que nunca mais veria as suas coisas", afirmou Maria.



Sete anos depois, Matthew e Maria encontraram a caixa e devolveram-na aos seus donos. Questionados sobre o porquê de não terem ficado com ela, o casal respondeu que não era deles.



"A recompensa é o karma. Um bom karma", concluiu Matthew.





