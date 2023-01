Casal encontra garrafa com mensagem em português numa praia em Espanha

Uma garrafa com uma mensagem em português foi encontrada numa praia do município de O Grove na fronteira com Sanxenxo, na Galiza, em Espanha. Um casal, Carmen Jorge e Óscar Fuentes, caminhava pelo areal e foi com "curiosidade" que tentaram abrir a garrafa "deteriorada" pelo tempo que passou no mar.



"Bati com uma pedra na tampa, para que saísse", contou Óscar Fuentes ao jornal La Voz de Galicia.





contudo dizem não entender tudo o que diz e até foram pesquisar para "tentar decifrar algum enigma".

"Quando vimos que era em português pensámos que também podia ser do Brasil ou de outro país, mas o código de barras que a garrafa tem corresponde a Portugal", disse Óscar.

"Boa Páscoa" é aquilo que é percetível da mensagem, que não foi totalmente decifrada devido à caligrafia. O casal admite que "parece uma saudação pascal"A mensagem, que data a 1 de abril de 2010, está escrita numa página de Horóscopo da revista Dica, que era publicada semanalmente por um supermercado, e que deixou de existir em 2017.Agora, o casal que descobriu esta garrafa espera encontrar a pessoa responsável pela mensagem. Até ao momento, há diferentes teorias sobre a autoria da mensagem e já começaram a circular nas redes sociais que a mensagem foi escrita por um marinheiro que estava em mar alto.