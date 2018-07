Casal encontra menina de seis anos morta na praia

Episódio aconteceu enquanto davam um passeio no areal junto aos barcos, numa praia no sudoeste de Londres.

19:37

Um casal, com cerca de 50 anos, encontrou este sábado uma menina de seis anos, imóvel na areia, na zona costeira de Kent, no sudeste de Londres.

"Notamos que algo não era normal perto da zona dos barcos, no areal, mas era difícil perceber o que era com a agitação das ondas.", recorda a mulher do casal.

Alex e Jane desfrutavam de um passeio ao sol quando viram algo "estranho" junto à costa.

Ambos tiveram um mau pressentimento e o homem correu para a costa onde encontrou uma criança trazida pela maré. "Assim que cheguei lá percebi o que era. Ela estava imóvel. Liguei para a emergência imediatamente", revelou o homem que encontrou a menina.



De acordo com as informações dadas pelo casal, a menina estava deitada de barriga para baixo, com a cara na areia e um biquíni vestido. A menina foi levada para o Hospital Rainha Elizabeth, mas acabou por morrer.

A polícia de Kent afasta a hipótese de crime embora refira que só a autópsia vai determinar a causa exata da morte.