Em 13 anos, este casal já enterrou cinco filhos menores

Mark Pollock e a esposa, Jamie, voltaram a reviver a dor da perda de uma criança e enterram na próxima sexta-feira, dia 2 de março, o quinto filho.

A pequena Lacey, de 4 anos, será enterrada com os irmãos que morreram ao longo dos últimos 13 anos. Todas as crianças sofriam da mesma doença, uma condição misteriosa que os médicos irlandeses não conseguem identificar.

As crianças, morreram com idades diferentes – Jamie-Lee em 2014, com 13 anos, Lexie às nove semanas, no ano de 2012, Ellie aos seis anos em 2011 e Jordan em 2001, com 11 meses de idade.



Tal como os restantes filhos do casal, Lacey necessitava de ser alimentada através de um tubo, não falava nem andava e precisava de receber oxigénio em algumas situações.

Jamie contou ao jornal Mirror que os médicos concluíram que não se trata de um problema genético após realizar exames ao sistema nervoso e tecido muscular do cadáver de Jamie-Lee. No entanto, não conseguem identificar a doença.

O casal tem outros quatros filhos que estão "devastados" com a perda de outro membro da família.