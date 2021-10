Casal esconde corpos de pais do marido em casa durante meses

O crime ocorreu na cidade de Odintsovo, nos arredores de Moscovo, na Rússia.



Um casal russo foi detido depois de se ter tentado livrar de restos mortais dos pais do marido.O crime ocorreu na cidade de Odintsovo, nos arredores de Moscovo, na Rússia.

Os suspeitos, detidos este sábado, alegavam que o mau cheiro sentido estava relacionado com o "ganso de estimação", ainda que as autoridades não tenham confirmado a existência de um animal.



As autoridades acabaram por descobrir uma idosa e restos mortais de um idoso dentro de caixas de madeira compridas. Imagens de videovigilância a que o RT teve acesso mostram o momento em que o casal transporta uma das caixas antes de fugir do local.



Segundo o RT, os corpos encontravam-se no apartamento do casal pelo menos desde março, libertando um odor desagradável que deixou os vizinhos em alerta.

Anatoliy e Tatiana Tkachenko, identificados pela imprensa russa como os suspeitos, moravam num apartamento alugado há seis anos. Os pais ter-se-ão depois juntado ao casal.



Uma investigação da polícia concluiu que as vítimas mortais eram pais do homem suspeito. O casal tentou livrar-se dos corpos depois de o proprietário do apartamento ter pedido para visitar a habitação, uma vez que o pagamento da renda da casa estava atrasado há já vários meses.