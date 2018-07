Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal exposto a dose de veneno muito elevada no Reino Unido

Dawn Sturgess morreu no hospital e o companheiro, Charlie Rowley, está em estado crítico.

Por Ricardo Ramos | 11:39

O casal que foi envenenado com o agente de nervos Novichok em Amesbury, no Reino Unido, foi exposto a uma dose "substancialmente mais elevada" que o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha, revelaram as autoridades britânicas, que apelaram às pessoas residentes na localidade para "não tocarem em nada".



Dawn Sturgess, de 44 anos morreu domingo no hospital e o companheiro, Charlie Rowley, de 45 anos, está em estado crítico.



Os Skripal acabaram por recuperar após várias semanas em coma, mas os médicos não conseguiram salvar Sturgess devido à "elevada dose" de veneno que recebeu.



Os médicos detetaram vestígios de Novichok nas mãos da mulher e do companheiro, levando a supor que manusearam qualquer objeto contaminado, o que levou as autoridades a avisar os residentes para não tocarem em objetos que contenham "líquido ou gel de origem indeterminada".