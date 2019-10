Casal faz primeira refeição como marido e mulher no McDonald's

O dia do casamento é sempre muito atarefado para os noivos, que nem sempre conseguem parar para comer sossegados. Não foi o caso de Reuben, de 25 anos e Hayley Szekely, de 22, que dirigiam para o copo d'água após terem dado o nó quando pararam a meio do caminho e foram comer ao McDonald's, em Rawtenstall, no Reino Unido.

Os noivos estavam acompanhados pela fotógrafa que aproveitou o momento para captar umas imagens. Os funcionários do estabelecimento acharam piada à situação e ofereceram nuggets, hambúrgueres, batatas fritas e smoothies.

"Foi incrível, toda a gente nos deu os parabéns. As crianças diziam 'ela parece uma princesa'", disse a noiva em declarações à imprensa internacional.

Os recém-casados vão duas semanas de lua de mel para Roma.





