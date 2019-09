Casal faz revelação do sexo do segundo filho dando uma melancia a um hipopótamo

Bridgette e Jonathan Joseph vão ser pais e decidiram revelar o género do bebé de uma forma muito diferente da normal. Foi na capital do Texas, Austin, que o casal fez a revelação.

Os futuros pais foram até ao Jardim Zoológico e encheram uma melancia com gelatina da respectiva cor do género do bebé. O objetivo era dar a melancia a um hipopótamo, o Tank, e assim que o animal mordesse a fruta o sexo seria revelado. Quando Tank começou a comer, a fruta explodiu e foi possível ver o interior em azul que indicava tratar-se de um menino.

Todo o processo foi filmado e é perceptível que o pai fica bastante feliz com a notícia: "SIM! SIM! Graças a Deus!".

O vídeo foi gravado na aplicação Tik Tok, mas rapidamente foi partilhado no Twitter pela cineasta Ana Breton com a legenda: "Consegui. Encontrei a pior revelação de género".

Esta publicação contou com mais de 162 mil gostos e mais de 31 mil retweets, em que muitas pessoas partilhavam da mesma opinião.

A cineasta conversou com a futura mãe, após perceber a reação que o vídeo provocou nas pessoas. "Este foi um dos dias mais felizes das nossas vidas. Depois de muitos anos com a nossa menina, decidimos ter outro bebé. Demorou algum tempo e algum dinheiro extra em tratamentos de fertilidade, mas finalmente conseguimos. Para as pessoas preocupadas com o hipopótamo, ele foi criado pelo seu incrível dono, que nos ajudou a dar-lhe apenas alimentos seguros para ele consumir ... gelatina orgânica dentro da melancia ... e sim, o Tank estava mais do que feliz", explicou Bridgette.









I did it. I found the worst gender reveal. pic.twitter.com/37b5GkrTbN — Ana Bretón (@missbreton) 21 de setembro de 2019