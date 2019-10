Casal faz sessão fotográfica de noivado inspirada no Pinterest e torna-se viral

Alyssa Snodsmith e Collin Hewett conheceram-se na universidade onde os dois jogavam futebol, em Illinois, nos Estados Unidos.

Já namoravam há três anos, quando Collin pediu Alyssa em casamento, no passado mês de agosto. O casal não podia estar mais feliz e decidiu fazer uma sessão fotográfica de noivado, para enviar alguns postais para os convidados.

O ensaio fotográfico foi hilariante, pois o casal tentou recriar umas fotografias da rede social Pinterest que acabaram por se tornar virais.



O noivo contou o que aconteceu num tweet: "Então, eu e Alyssa tiramos as nossas fotográfias de noivado ontem. Ela encontrou uma fotográfia no Pinterest que queria tentar recriar e e estraguei tudo". A fotografia em questão era o homem a derramar champanhe na boca da mulher, só que não correu muito bem, pois o champanhe ficou espalhado pela noiva.



Alyssa disse: "Rimos muito com esta situação. O nosso fotógrafo até caiu de estarmos a rir tanto, mas ainda conseguiu tirar fotografias".



Os utilizadores do Twitter, ficaram fãs das fotografias espontâneas do casal onde surgiram vários comentários como: "Adorável, vocês devia de colocar essas fotografias nos convites de casamento". Outros apenas desejaram felicidades ao casal e que as fotografias lhes fizeram rir.



O casamento vai realizar-se em junho de 2020.





So me and Alyssa took our engagements pictures yesterday. She found a Pinterest picture that she wanted to try and recreate

I botched it pic.twitter.com/oSSUCB4o6A — Big Stack Dibbles Jr (@collinhewett17) 20 de outubro de 2019