Casal faz sexo em frente a crianças dentro de autocarro

Dois jovens tiveram relações sexuais enquanto outro grupo bebia latas de cerveja no passado domingo, dia 8, num autocarro da National Express que fazia ligação entre as cidades de Blackpool e Birmingham, em Inglaterra.As famílias que seguiam no mesmo autocarro disseram que o ato "imundo" arruinou-lhes as férias. Segundo as testemunhas, as crianças ficaram perturbadas e choraram ao testemunhar o comportamento do casal.Também um grupo de pessoas entre os 30 e os 40 anos, que seguia no mesmo autocarro, gritava e insultava os restantes passageiros à medida que iam abrindo latas de cerveja.Para além destas reclamações que inundaram a empresa de transportes, foi também condenado o comportamento do motorista e dos funcionários, uma vez que não tomaram qualquer tipo de atitude, optando por ignorar o ambiente vivido no autocarro.De acordo com a National Express, após as queixas, os passageiros em questão foram proibidos de voltar a realizar viagens nos autocarros da empresa. Também o motorista e os funcionários que assistiram à situação serão punidos, garantiu a operadora.