Casal fica preso enquanto escala montanha e recusa resgate para evitar pagá-lo

Um casal espanhol, de 36 e 45 anos, esteve preso durante três dias na montanha Tres Cimas di Lavaredo com 2750 metros de altura em Itália para evitar pagar o custo do resgate.

O alerta foi dado pela mãe do alpinista que aguardava por eles. Após solicitar a intervenção do serviço de resgate, a mãe do homem percebeu que os dois espanhóis tinham rejeitado o resgate e pediu uma segunda intervenção.

Apesar da situação em que se encontravam e das más condições climáticas, o casal voltou a recusar a entrar no helicóptero.

Segundo o jornal ABC, depois dos vários pedidos de ajuda recusados, os alpinistas rejeitaram também atender as chamadas que recebiam enquanto o serviço de resgate continuasse a monitorizar a operação.

Após 74 horas, os operacionais conseguiram aproximar o helicóptero da parede onde estava o casal espanhol depois de um técnico lhes pedir para se moverem para um ponto mais fácil de chegar.

De acordo com o jornal local Corriere Del Veneto, os dois acabaram por ser socorridos sem problemas e foram transportados para o Refúgio de Auronzo, onde a mãe do alpinista aguardava por eles.

Apesar da recusa, o casal pode ser cobrado com a tarifa máxima, que equivale a 120 euros por minuto de voo.