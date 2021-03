Casal fica suspenso a 30 metros de altura sobre desfiladeiro nos EUA após despiste de carrinha

As correntes de segurança de uma carrinha foram determinantes para salvar as duas pessoas que seguiam dentro do veículo, que se despistou esta segunda-feira, no estado de Idaho, nos EUA. Na carrinha seguia um casal que ficou suspenso a 30 metros sobre um desfiladeiro.



O veículo foi resgatado através de umas correntes ligadas a um trailer. O condutor foi identificado como um homem de 67 anos e a passageira como uma mulher, de 64. Segundo a polícia local, o casal foi transportado ao Hospital Magic Valley, mas a porta-voz da polícia, Lynn Hightower, avançou à agência de notícias AP que o casal não sofreu ferimentos graves.





Também dois cães pequenos foram resgatados da carrinha, pelas equipas de emergência que chegaram ao local com guindastes e equipamentos de resgate.