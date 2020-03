Casal italiano morre de coronavírus com duas horas de diferença

Um casal italiano morreu com coronavírus no último fim de semana, na cidade de Bergamo, em Itália.

Severa Belotti, de 82 anos, e Luigi Carrara, de 86, estavam juntos há 60 anos e passaram oito dias isolados em casa com 39º graus de febre.

O filho do casal, Luca Carrara, revelou que os pais não receberam nenhum tipo de assistência médica durante o período de isolamento. Para além disso, afirmou ao jornal italiano Corriere della Sera que o pai foi levado para o hospital de Bergamo no sábado, enquanto a mãe deu entrada no domingo.

Ao mesmo jornal, o filho do casal disse que não lhe foi permitido ver os pais antes de morrerem. Marido e mulher morreram com duas horas de diferença.

"Quero deixar claro que não culpo o 112 ", disse ao jornal local. Pelo contrário, Luca manifestou a sua revolta com o hospital Papa Juan XXIII, relatando que a equipa do hospital não sabe onde colocar os pacientes.

Em Itália, o número de casos confirmados com coronavírus já chegou aos 12462.