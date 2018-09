Casal japonês bate recorde com casamento que dura há mais de 80 anos

Masao Matsumoto revela que o segredo para a duração do matrimónio é a sua "paciência".

"Estou muito contente. Isto, na verdade, deve-se à minha paciência". Assim reage à Reuters Masao Matsumoto, um japonês de 108 anos que acaba de entrar nos recordes do Guiness com a mulher, Miyako, por completarem mais de 80 anos de casamento. Os dois deram o nó em outubro de 1937 e junto têm o casamento mais longo alguma vez vez registado.



O casal recebeu o certificado esta terça-feira em Takamatsu, na prefeitura japonesa de Kagawa, onde vivem ainda com saúde, apesar das mazelas da idade. "Estão tão contente que me vêm lágrimas aos olhos", reage Miyako.



Os Matsumotos nunca fizeram uma festa de casamento, pois Masao foi mobilizado para a II Guerra Mundial, em que combateu pelo seu país. Mas construíram uma grande família, tendo assistido recentemente ao nascimento do seu 25º bisneto.

Ainda lhes falta bater um recorde, o de casal com mais idade somada do dois membros. Os dois totalizam 208 anos, e estão perto de bater o recorde dos noruegueses Karl e Gurdren Dolven, que chegaram a somar juntos 210 anos, um mês e 34 dias, até à morte de Karl, em 2004.



Uma das filhas de Masao e Miyako conta o orgulho da família no casal: "Entraram no último capítulo das suas vidas. Foi uma honra para eles receber esta distinção. Gostaria muito que pudessem continuar a viver a sua vida tranquila", diz Hiromi. O casal vive numa residência para idosos e mostra-se feliz.