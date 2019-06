Casal lésbico apedrejado por se beijar em público

Duas jovens lésbicas foram atacadas com pedras por se beijarem em público enquanto se dirigiam para a apresentação de uma peça da comunidade LGBT, em Southampton, no Reino Unido.Segundo avança o jornal britânico Metro, Lucy Jane Parkinson e Rebecca Banatvala foram atingidas quando circulavam, num carro, a caminho de Roterdão, na Holanda, onde se apresentaram no teatro NST Campus. Uma das mulheres ficou ferida, de acordo com a BBC."Somos apenas duas pessoas que procuram felicidade como em todo o mundo. Não entendo porque somos agredidos", explicou uma das vítimas.As autoridades locais estão a investigar o incidente.Recorde-se que, na semana passada, um casal lésbico foi espancado num autocarro em West Hampstead, Londres, por um grupo de homens, no decorrer de um ataque homofóbico.