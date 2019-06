Casal lésbico espancado em autocarro por grupo de homens

Um casal lésbico foi espancado num autocarro em West Hampstead, Londres, por um grupo de homens, no decorrer de um ataque homofóbico.

O incidente aconteceu aproximadamente às 2h30 da manhã de quinta-feira, 30 de maio, após duas mulheres, ambas com mais de 20 anos, entrarem num autocarro, segundo avança o The Mirror.

Quando Melania Geymonat, de 28 anos, e a namorada Chris se sentaram na parte superior do veículo, foram abordadas por um grupo de quatro homens que começaram a fazer comentários homofóbicos para as mulheres.

Os agressores começaram a exigir que as vítimas se beijassem enquanto faziam gestos sexuais inadequados. As mulheres recusaram e foram atacadas várias vezes antes de os homens saírem do autocarro. Um telefone e uma bolsa foram roubados durante o assalto.

Ambas as mulheres foram levadas para o hospital para o tratamento das lesões faciais.

O jurista britânico Sadiq Khan condenou o ataque como repugnante, acrescentando: "Crimes de ódio contra pessoas LGBT não serão tolerados em Londres".

Siwan Hayward, diretor de empresa de transportes, disse: "Este ataque repugnante é totalmente inaceitável".

"Comportamento homofóbico e abuso é um crime de ódio e não será tolerado na nossa rede", adiantou.

Uma em cada cinco pessoas LGBT sofreu um crime de ódio ou incidente por causa da sua orientação sexual e/ou identidade de género nos últimos 12 meses.